بدعم من اللواء ”حيدان“.. اللواء ”العامري“ يتحدى اللواء ”البحسني“ ويعود لمزاولة عمله بعد يومين من إقالته

الإثنين 24 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وصل مدير عام شرطة ساحل حضرموت، اللواء سعيد العامري، إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، بعد يومين من قرار المحافظ فرج البحسني، باقالته وتكليف بديلا له.

وقال اللواء ”العامري“، وهو ايضا وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية، في تدوينة بصفحته الرسمية على ”فيسبوك“، إنه "عاد لممارسة عمله كمدير لشرطة ساحل حضرموت، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان".

وأوضح "العامري" أن "وزير الداخلية رفض تدخلات محافظ حضرموت فرج البحسني في شؤون الوزارة وقيامه بإصدار قرار مخالف بتعيين بديلا لمدير عام أمن ساحل حضرموت".

وكان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أقال مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت سعيد العامري من منصبه، وتكليف العميد حسين محمد باداهيه العمودي خلفا له.

ونص القرار على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذه.

ولم تتضح الأسباب التي تقف وراء إطاحة المحافظ فرج البحسني، بـ”العامري“، إلا أن مصادر متعددة أشارت إلى أنه جاء بعد رفضه أوامر المحافظ بفرض حالة الطوارئ بعد احتجاجات شعبية شهدتها مديريات الساحل تنديدا بتردي الخدمات، خصوصا الكهرباء.

وسبق أن وصف المحافظ اللواء البحسني، الاحتجاجات بالأعمال الصبيانية وغير الوطنية وقال إنها ليست ذات مطالب مشروعة، ووصف المحتجين بالعناصر التخريبية.