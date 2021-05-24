ما حقيقة ذهاب رونالدو إلى السعودية؟ بدعم من اللواء ”حيدان“.. اللواء ”العامري“ يتحدى اللواء ”البحسني“ ويعود لمزاولة عمله بعد يومين من إقالته توجيهات ملكية بخصوص الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة نشطاء مؤيدون لفلسطين يوجهون ضربة قاسية لفيسبوك وزير التعليم العالي يناقش إستئناف العملية التعليمية بجامعة تعز رئيس جامعة سيئون يطلع على التحضيرات الجارية لافتتاح كلية الآداب واللغات جامعة ابين تدشن الفصل الدارسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021م الحوثيون أشد دموية وإرهابا من الصهاينة .. ثمان مؤشرات تاريخية وواقعية ترصد الوجه المظلم للمليشيات الحوثية ”الغذاء العالمي“ يبشر اليمنيين المستفيدين من مشروع السلال الغذائية بزيادة حجم المساعدات ويعلن موعد عودة صرفها شهرياً بعد ان كانت تصرف كل شهرين رسميا.. إستبعاد راموس من تشكيلة إسبانيا لأمم أوروبا 2020
وصل مدير عام شرطة ساحل حضرموت، اللواء سعيد العامري، إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، بعد يومين من قرار المحافظ فرج البحسني، باقالته وتكليف بديلا له.
وقال اللواء ”العامري“، وهو ايضا وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية، في تدوينة بصفحته الرسمية على ”فيسبوك“، إنه "عاد لممارسة عمله كمدير لشرطة ساحل حضرموت، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان".
وأوضح "العامري" أن "وزير الداخلية رفض تدخلات محافظ حضرموت فرج البحسني في شؤون الوزارة وقيامه بإصدار قرار مخالف بتعيين بديلا لمدير عام أمن ساحل حضرموت".
وكان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أقال مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت سعيد العامري من منصبه، وتكليف العميد حسين محمد باداهيه العمودي خلفا له.
ونص القرار على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذه.
ولم تتضح الأسباب التي تقف وراء إطاحة المحافظ فرج البحسني، بـ”العامري“، إلا أن مصادر متعددة أشارت إلى أنه جاء بعد رفضه أوامر المحافظ بفرض حالة الطوارئ بعد احتجاجات شعبية شهدتها مديريات الساحل تنديدا بتردي الخدمات، خصوصا الكهرباء.
وسبق أن وصف المحافظ اللواء البحسني، الاحتجاجات بالأعمال الصبيانية وغير الوطنية وقال إنها ليست ذات مطالب مشروعة، ووصف المحتجين بالعناصر التخريبية.