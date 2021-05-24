وزير التعليم العالي يناقش إستئناف العملية التعليمية بجامعة تعز

الإثنين 24 مايو 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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زار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب الفني والمهني الدكتور خالد الوصابي، اليوم، جامعة تعز، متفقدا الأداء الوظيفي والتهيئة لعودة العملية الدراسية للعام الجامعي( ٢٠٢٠/ ٢٠٢١) بعد توقفها خلال الفترة المنصرمة إثر الموجة الثانية لتفشي وباء كورونا .

وخلال الزيارة عقد الدكتور الوصابي اجتماعا بمجلس الجامعة، ناقش فيه جملة من القضايا والتحديات المتعلقة بالعملية التعليمية والأكاديمية والمالية والإدارية في جامعة تعز..مؤكداً اهتمام الوزارة بالكادر التعليمي و سير العملية التعليمية في الجامعات وبالذات في جامعة تعز ومناقشة احتياجاتها وتذليل كافة الصعوبات للإرتقاء بالعملية التعليمية وتجويد مخرجاتها .

كما أكد الوزير، متابعة التسويات المالية، ومتابعة خطة رفع ميزانية الجامعة للحكومة التي تولي جل الرعاية والاهتمام للكادر الاكاديمي وتذليل كل الصعوبات والعوائق للعملية التعليمية.

وفي الإجتماع، شدد الوصابي على أهمية الإنضباط الأكاديمي..داعيا أعضاء هيئة التدريس المتواجدين خارج البلد إلى العودة لأداء مهامهم، والقيام بواجبهم الوطني..مشيدا بكل الملتزمين الذين يسهمون في تقديم الرسالة الحقيقية للتعليم، كما يسهمون بفاعلية في معركة استعادة الدولة وبناء الوطن وتأهيل شبابه.