رئيس جامعة سيئون يطلع على التحضيرات الجارية لافتتاح كلية الآداب واللغات

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إطلع رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد الكثيري، اليوم، ومعه نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتورعبدالله بن شهاب والأمين العام للجامعة مدرك الجابري وعميد كلية التربية الدكتور عبدالقادر باجبير، على التحضيرات الجارية للبدء بافتتاح كلية الآداب واللغات للعام الجامعي القادم 2021م / 2022م .
وتفقّد رئيس الجامعة، معمل الحاسوب الجديد الذي بدأ تجهيزه خلال شهر رمضان لخدمة كلية التربية وكلية الآداب واللغات، ومواقع المكاتب والإدارات الخاصة بكلية الآداب واللغات والتي أوشك العمل فيها على الانتهاء نهاية الأسبوع الحالي.
كما اطلع رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري، على استئناف الدراسة بعد عيد الفطر المبارك في كليتي التربية والبنات.
وتعرف من عميدة كلية البنات الدكتورة رجاء مطلق، عن مستوى حضور الكادر التدريسي والطلاب والطالبات..معبّرا عن سعادته بمستوى الانضباط العالي لكلّ الطلاب والطالبات..داعيا إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق مراتب علمية متقدمة .