جامعة ابين تدشن الفصل الدارسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021م

الإثنين 24 مايو 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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دشن الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة ابين مهدي الحامد، اليوم، ومعه رئيس جامعة ابين الدكتور محمود الميسري، استئناف الفصل الدارسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021م بعد توقفه شهرين بسبب الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وطاف الحامد والميسري، في كليات الجامعة.. مطلعين على مدى انضباط الكادر التعليمي والطلاب في الجامعة..

مؤكدين على الاهمية التي تمثلها جامعة ابين كصرح تعليمي واكاديمي.