”الغذاء العالمي“ يبشر اليمنيين المستفيدين من مشروع السلال الغذائية بزيادة حجم المساعدات ويعلن موعد عودة صرفها شهرياً بعد ان كانت تصرف كل شهرين رسميا.. إستبعاد راموس من تشكيلة إسبانيا لأمم أوروبا 2020 تعرف على ترتيب اليمن في قائمة الدول العربية الأكثر ثراءً والأشد فقراً شاهد: رفع علم اليمن على أكبر سارية في الجمهورية الحوثيون يستهدفون سوقا شعبيا شمال مأرب خيانة أسقطت صنعاء ودور بارز للرئيس السابق علي عبدالله صالح منتخب اليمن يستعد لمباراة السعودية بلقاء ودي في الدمام ومساعد المدرب يستدعي 7 لاعبين محترفين القاتل الأسود يثير الرعب في العالم إيران ترحب بمشاركة السعودية في أي حوار إقليمي وتضع شرطاً التحالف يعلن عن إحباط هجوماً عدائي وشيك بزورق مفخخ بالبحر الأحمر
استبعد المدرب لويس إنريكي، القائد سيرخيو راموس من قائمة منتخب إسبانيا التي ستشارك في بطولة أمم أوروبا المؤجلة من العام 2020 إلى هذا الصيف.
وخاض المدافع المخضرم، الذي شارك في 180 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا كانت آخرها في مارس الماضي، محادثات مكثفة مع إنريكي في الأيام القليلة الماضية حول موقفه من المشاركة في أمم أوروبا هذا الصيف قبل أن يتم استبعاده.
ولم يكن موقف راموس واضحا حتى إعلان قائمة منتخب إسبانيا اليوم الاثنين، سواء بالمشاركة مع إسبانيا في "يورو 2020" هذا الصيف، أو في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام هذا الصيف أيضا في طوكيو.
وكان صاحب الـ35 عاما، يريد المشاركة في البطولتين، لكن الأمر يبدو صعبا بعد الموسم الشاق الذي مر به وعدد الإصابات التي تعرض لها، لذا يبدو أن القرار جاء بالتضحية بأمم أوروبا.
وجاءت القائمة النهائية للمنتخب الإسباني كالتالي:
حراس المرمى: أوناي سيمون، دافيد دي خيا، روبرت سانشيز
المدافعون: خوسيه لويس جايا، جوردي ألبا، باو توريس، إيمريك لابورت، إريك غارسيا، دييغو لورينتي، سيزار أزبيليكويتا، ماركوس يورينتي.
لاعبو الوسط: سيرخيو بوسكيتس، رودري، بيدري، تياغو، كوكي، فابيان رويز.
المهاجمون: داني أولمو، أويارزابال، ألفارو موراتا، جيرارد مورينو، فيران توريس، أداما تراوري، وبابلو سارابيا.
وتبدأ منافسات كرة القدم في الأولمبياد في الـ22 من يوليو وتستمر حتى السابع من أغسطس بمشاركة 16 منتخبا، بينما يقام "اليورو" خلال الفترة ما بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين.