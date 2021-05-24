شاهد: رفع علم اليمن على أكبر سارية في الجمهورية

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شهدت مدينة مأرب، الأحد، مراسيم رفع العلم الوطني على أكبر سارية في الجمهورية، وذلك احتفاءً بالعيد الوطني الـ31 للجمهورية اليمنية.
ويبلغ طول العلم 13 متراً بعرض 8 أمتار ونصف وتم رفعه على سارية متدرجة مكونه من 5 مقاطع متدرجة يقدر طولها الإجمالي بنحو 47 مترًا وتم نصبها أمام ديوان عام محافظة مأرب وسط المدينة.
ورفع العلم في مراسم احتفال حضرها محافظ مأرب سلطان العرادة، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابه ومدير المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون إسكندر الأصبحي، احتفاءً بالعيد الوطني الـ31 للجمهورية اليمنية 22 مايو.
وأوضح وكيل المحافظة رئيس لجنة الاحتفالات علي الفاطمي، أن البرامج الاحتفالي سيتضمن إقامة العديد من الأنشطة الشبابية والثقافية والفنية المتنوعة ورفع الأعلام الوطنية في شوارع المدينة.