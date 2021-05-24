عاجل: الحوثي يستهدف سوقا شعبيا شمال مأرب

الإثنين 24 مايو 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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أفاد مراسل مأرب برس بمحافظة مأرب، اليوم الاثنين، بسقوط عدد من الجرحى المدنيين في هجوم حوثي بطائرة مسيرة استهدف سوقا شعبيا شمال المحافظة.

وقال أن مليشيا الحوثي استهدفت ظهر اليوم سوقا شعبيا في مديرية رغوان شمال محافظة مأرب.

واصيب اربعة من المواطنين بجراح خطيرة في الهجوم الذي استهدف السوق المكتظ بالمواطنين.