عاجل: الحوثي يستهدف سوقا شعبيا شمال مأرب

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أفاد مراسل مأرب برس بمحافظة مأرب، اليوم الاثنين، بسقوط عدد من الجرحى المدنيين في هجوم حوثي بطائرة مسيرة استهدف سوقا شعبيا شمال المحافظة.
وقال أن مليشيا الحوثي استهدفت ظهر اليوم سوقا شعبيا في مديرية رغوان شمال محافظة مأرب.
واصيب اربعة من المواطنين بجراح خطيرة في الهجوم الذي استهدف السوق المكتظ بالمواطنين.