منتخب اليمن يستعد لمباراة السعودية بلقاء ودي في الدمام ومساعد المدرب يستدعي 7 لاعبين محترفين

الإثنين 24 مايو 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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يواجه منتخب اليمن لكرة القدم نظيره البنجلاديشي، الخميس المقبل، في لقاء ودي هي الأولى لمنتخب اليمن في معسكره الخارجي بالسعودية.

وتحتضن مدينة الدمام المواجهة، التي يدخلها منتخب اليمن استعدادا لخوض ما تبقى من مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأسي أسيا والعالم.

ويقيم منتخب اليمن معسكره الخارجي الحالي بالعاصمة السعودية الرياض، وذكر إعلام منتخب اليمن إن بعثة المنتخب تتوجه الأربعاء المقبل إلى مدينة الدمام لخوض هذه المواجهة، التي من خلالها يسعى الجهاز الفني على الإستقرار على التشكيلة الأساسية التي يواجه بها المنتخب السعودي يوم 3 يونيو المقبل.

الى ذلك وجه مساعد مدرب منتخب اليمن، القائم بأعمال المدرب، أحمد علي قاسم، الدعوة لضم سبعة لاعبين محترفين في الملاعب العربية إلى الانضمام لمعسكر المنتخب في الرياض.

وشملت الدعوة رباعي المنتخب المحترفين في العراق، إضافة إلى ثلاثة لاعبين آخرين يلعبون في مصر، المغرب، وسلطنة عمان.

واللاعبين المحترفين هم :محمد الداحي، وجهاد عبدالرب من سامراء العراق، وناصر محمدوه لاعب نفط ميسان، ومفيد جمال لاعب السماوه، بالإضافة إلى اللاعب عمر الداحي لاعب أسوان المصري، وأحمد السروري لاعب الشباب المحمدية بالمغرب، وعبدالواسع المطري لاعب النصر العماني.

يشار الى ان مدرب المنتخب اليمني الاول سامي نعاش، توفي الاسبوع الماضي في احد مستشفيات عدن، اثر اصابته بفيروس كورونا قبيل مغادرة المنتخب الى الرياض.