التحالف يعلن عن إحباط هجوماً عدائي وشيك بزورق مفخخ بالبحر الأحمر

الإثنين 24 مايو 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، "إحباط هجوم حوثي وشيك بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر".

وقال التحالف العربي، إن "الميليشيات الحوثية كانت تعتزم شن الهجوم عبر زورق مفخخ"، مؤكدا "استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجاره العالمية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف التحالف أن "المتمردين الحوثيين الموالين لإيران، يتخذون من اتفاق ستوكهولم مظلة لاطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر