إيران ترحب بمشاركة السعودية في أي حوار إقليمي وتضع شرطاً التحالف يعلن عن إحباط هجوماً عدائي وشيك بزورق مفخخ بالبحر الأحمر مكالمة هاتفية تفقد خليجي مدخرات عمرة من البنك المركزي في 7دقائق وباء الفطر الأسود القاتل الجديد ومرعب العالم ...ما هي أعراضة وطرق الوقاية منه استغلال حوثي لأزمة غزة وقيادي في المليشيات يكشف عن صراعات حاده على الأموال التي جمعت الجيش الإسرائيلي يطرح شرطاً اساسياً على المساعدات القطرية الى فلسطين بعد خسائرهم في معارك مأرب الحوثيون يدشنون أخطر حملة تستهدف ما تبقى من الأطفال والمراهقين في 8 محافظات قرارات أمريكية جديدة تفرض قيودا على المساعدات المقدمة في الجوانب الإقتصادية والأمنية مليشيات الإنتقالي تختطف ضابطا بقوات الحماية الرئاسية..وقائد عسكري يتعهّد بالرد تحرك حكومي جديد لإقناع واشنطن والمجتمع الدولي بـ إعادة إدراج «الحوثيين» على لائحة الإرهاب
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، "إحباط هجوم حوثي وشيك بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر".
وقال التحالف العربي، إن "الميليشيات الحوثية كانت تعتزم شن الهجوم عبر زورق مفخخ"، مؤكدا "استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجاره العالمية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف التحالف أن "المتمردين الحوثيين الموالين لإيران، يتخذون من اتفاق ستوكهولم مظلة لاطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر