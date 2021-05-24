مليشيات الإنتقالي تختطف ضابطا بقوات الحماية الرئاسية..وقائد عسكري يتعهّد بالرد

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أعلن قائد لواء النقل التابع للجيش الوطني العميد أمجد خالد اليوم الأحد 23 مايو/أيار 2021، اختطاف ضابط بقوات الحماية الرئاسية على يد مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن.
حيث قال العميد أمجد في بيان له: "ندين اختطاف النقيب مازن الوصابي، أحد ضباط لواء النقل، مساء السبت 22 مايو/أيار الجاري، من أمام منزله بمديرية دار سعد في عدن (جنوب)، من قِبل ميليشيات مسلحة تتبع المدعو صالح السيد، مدير أمن لحج الأسبق (قيادي أمني في المجلس الانتقالي الجنوبي)".
البيان اعتبر عملية الاختطاف "تصرفات استفزازية وغير قانونية يقوم بها السيد بحق ضباط وأفراد اللواء في محافظة عدن"، مضيفاً: "اقتحام منازل ضباط وأفراد اللواء في محافظة عدن من قبل ميليشيات مسلحة، وبدون أي توجيهات رسمية قضائية، تصرفات غير أخلاقية، ونرفضها جملة وتفصيلاً".
فيما أوضح البيان أن "اللواء سيرد على هذه التصرفات غير القانونية في الوقت المناسب"، مشدداً على أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إذا استمرت هذه التصرفات الاستفزازية بحق منتسبي اللواء".