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تحرك حكومي جديد لإقناع واشنطن والمجتمع الدولي بـ إعادة إدراج «الحوثيين» على لائحة الإرهاب

الإثنين 24 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة ان العقوبات المفروضة مؤخرا على عدد من قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران تؤكد مضي الادارة الأمريكية في مراجعة قرارها برفع تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة ارهابية".

 

وأوضح ان ذلك القرار كان خطوة لتشجيع مليشيا الحوثي للانخراط في جهود التهدئة واحلال السلام في اليمن، إلا أن المليشيا اعتبرته ضوء اخضر لمزيد من التصعيد السياسي والعسكري‏.

 

واشار الارياني في تصريح صحفي لوكالة سبأ الرسمية الى ان تلك العقوبات الفردية التي طالت قيادات الصف الأول في مليشيا الحوثي، لم تؤثر على تصعيد وتيرة عملياتها العسكرية في مارب وأنشطتها الارهابية التي تستهدف الأحياء السكنية ومخيمات النزوح في المناطق المحررة، واستهداف دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية‏.

 

ودعا الارياني المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الى إعادة النظر في أسلوب التعاطي مع مليشيا الحوثي، والعمل على تصنيفها "منظمة ارهابية" كخطوة هامة لتجفيف منابعها المالية والحد من قدرتها على تنفيذ أنشطتها الارهابية، ودفعها نحو الانخراط بجدية في جهود التهدئة واحلال السلام، وإنهاء المعاناة الانسانية المتفاقمة لليمنيين. 

   
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