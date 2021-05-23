يقودها الإنتقالي..قيادي «جـنوبي» يكشف تفاصيل مؤامرة جديدة يجري الإستعداد لتنفيذها تنتهي بتسليم «عـدن»لـ «الحوثي»

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قال القيادي الجنوبي عضو مجلس الشورى وعضو مؤتمر الحوار الوطني علي حسين البجيري إن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، يستعد لتسليم العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وأضاف البجيري -في تغريدة عبر حسابه على تويتر- إن الانتقالي يستعد لتسليم عدن للحوثيين في ظل صمت مطبق من قبل الشرعية والمملكة العربية السعودية.
وبحسب القيادي الجنوبي فإن الاستعدادات جارية بكل همة، مشيرا إلى أن تهريب الأسلحة والنفط عن طريق الانتقالي إلى الجماعة زادت أكثر على مدار الساعة، ودخول خبراء أجانب إلى عدن.
ودعا البجيري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والقيادة اليمنية للاستعداد للاحتفال قريبا بعدن كقاعدة ايرانية.
وسبق أن تحدث البجيري عن تفاهمات بين الحوثي والإمارات والمجلس الانتقالي وأسرة صالح، حول الفوضى الحاصلة في البلاد.
ومنتصف مايو/ أيار الجاري قال وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، إن الوضع الأمني في عدن مقلق لعدم وجود وحدة أمنية، لافتا إلى أن هناك خلايا حوثية داخل عدن تستفيد من الوضع الداخلي.