رغد صدام حسين تنشر صورة رسالة بخط والدها وتفاعل واسع مع فحواها خبير يكشف عواقب المواجهة الأمريكية مع روسيا والصين وزير الخارجية يشدد على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف الهجوم على مأرب قيادات الحوثي تهرب 4800 قطعة ومخطوطة أثرية وتنهب 16 ألف وثيقة تاريخية من متحف صنعاء الحربي منذ بداية العام الجاري وزير الصحة يفتتح أحد المركز الصحية الهامة بمأرب خمس أماكن غير متوقعة بالجسم يمكن إصابتها بسرطان الجلد وزير الصحة يوجه باعتماد حصة إضافية من لقاح كورونا لمأرب ”الحوثي“ يتوعد السعودية رداً على العقوبات الأمريكية الأخيرة الشيخة لطيفة تظهر فجأة في دبي والامارات ترفض التعليق تعرف على رجل الأعمال الأكثر تبرعا على مستوى العالم
كشف المتخصص في مركز دراسة القضايا الأمنية في المدرسة التقنية العليا في سويسرا، براين كارلسون، عن عواقب نشوب مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة.
وقال كارلسون في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "في حال نشوب حرب، سيتعين على الولايات المتحدة خوض مواجهة على جبهتين بسبب القوة المتنامية وتعزيز التعاون بين روسيا والصين".
وأشار كارلسون إلى أنه من غير المرجح أن تخطط موسكو وبكين لإجراء عمليات عسكرية مشتركة في المنطقة الأوروبية الأطلسية، لكن الشراكة المتنامية بين البلدين تعقد الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة.
ولفت الخبير إلى بيع روسيا أسلحة عالية الدقة للجانب الصيني، بالإضافة إلى عدد هائل من التدريبات البحرية المشتركة.
وأضاف: "بالنظر إلى هشاشة أجزاء الشرق الأقصى من روسيا، لا تستطيع موسكو تحمل الانفصال عن الصين. وفي الوقت نفسه، تسعى بكين لإقامة علاقات ودية مع موسكو، ولو بسبب التوترات في الدول المجاورة".
ويخلص الخبير إلى أن الحرب ضد أحد البلدين، على سبيل المثال، ضد روسيا من أجل دول البلطيق أو مواجهة مع الصين لتايوان، ستخلق صعوبات هائلة لواشنطن.
وقال: "رقص التنين الصيني مع الدب الروسي لن يسمح للولايات المتحدة بضمان الأمن في عدة مناطق في الوقت نفسه، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف الدول الغربية".