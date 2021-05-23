”الحوثي“ يتوعد السعودية رداً على العقوبات الأمريكية الأخيرة

الأحد 23 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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توعد القيادي في جماعة الحوثي الانقلابية، "محمد علي الحوثي"، الأحد 23 مايو/أيار، التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بهجمات حال استمرار عملياته العسكرية في اليمن، مقللا من العقوبات الأمريكية الأخيرة بحق قياديين بالجماعة.

وقال "محمد الحوثي"، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة في صنعاء، عبر "تويتر": "العقوبات لاتخيف المجاهدين“ (في اشارة إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قائدين عسكريين في الجماعة).

وأضاف: "إذا استمروا بحصارهم وعدوانهم (يقصد عمليات التحالف العربي) فربما تُضرب أماكن غير متوقعة لبعض دول العدوان (في اشارة إلى دول التحالف)".

والخميس الماضي، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن "تيم ليندركينج"، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من قادة مليشيا الحوثي العسكريين، المسؤولين عن الهجوم العسكري على محافظة مأرب.

وتشن مليشيا الحوثي الانقلابية، منذ أكثر من 3 أشهر هجمات مكثفة على محافظة مأرب، في محاولةٍ لحقيق تقدم ميداني صوب المحافظة النفطية، كما تنفذ هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.