وزير الخارجية يشدد على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف الهجوم على مأرب قيادات الحوثي تهرب 4800 قطعة ومخطوطة أثرية وتنهب 16 ألف وثيقة تاريخية من متحف صنعاء الحربي منذ بداية العام الجاري وزير الصحة يفتتح أحد المركز الصحية الهامة بمأرب خمس أماكن غير متوقعة بالجسم يمكن إصابتها بسرطان الجلد وزير الصحة يوجه باعتماد حصة إضافية من لقاح كورونا لمأرب ”الحوثي“ يتوعد السعودية رداً على العقوبات الأمريكية الأخيرة الشيخة لطيفة تظهر فجأة في دبي والامارات ترفض التعليق تعرف على رجل الأعمال الأكثر تبرعا على مستوى العالم الإمارات تعلن عقوبات مغلظة بخصوص مرتبكي أعمال السحر والشعوذة ردا على العقوبات الأمريكية.. الحوثيون يتوعدون بقصف عاصمة خليجية غير الرياض
توعد القيادي في جماعة الحوثي الانقلابية، "محمد علي الحوثي"، الأحد 23 مايو/أيار، التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بهجمات حال استمرار عملياته العسكرية في اليمن، مقللا من العقوبات الأمريكية الأخيرة بحق قياديين بالجماعة.
وقال "محمد الحوثي"، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة في صنعاء، عبر "تويتر": "العقوبات لاتخيف المجاهدين“ (في اشارة إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قائدين عسكريين في الجماعة).
وأضاف: "إذا استمروا بحصارهم وعدوانهم (يقصد عمليات التحالف العربي) فربما تُضرب أماكن غير متوقعة لبعض دول العدوان (في اشارة إلى دول التحالف)".
والخميس الماضي، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن "تيم ليندركينج"، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من قادة مليشيا الحوثي العسكريين، المسؤولين عن الهجوم العسكري على محافظة مأرب.
وتشن مليشيا الحوثي الانقلابية، منذ أكثر من 3 أشهر هجمات مكثفة على محافظة مأرب، في محاولةٍ لحقيق تقدم ميداني صوب المحافظة النفطية، كما تنفذ هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.