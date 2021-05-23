الشيخة لطيفة تظهر فجأة في دبي والامارات ترفض التعليق

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نشرت صورة هذا الأسبوع على حسابين عامين في "إنستغرام" تظهر فيها الأميرة لطيفة، ابنة حاكم دبي، التي لم تر أو يسمع عنها أو منها منذ شهور، وفق ما أوردت شبكة "بي بي سي" البريطانية.
وذكرت الشبكة أنها لم تستطع التحقق من الصورة ولا الحصول على مزيد من المعلومات.
لكن صديقة لطيفة أكدت أنها الأميرة التي تظهر في الصورة.
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وتدرك "بي بي سي" أن ظهور الصورة ليس عشوائيا أو عرضيا، بل يرتبط بتطورات أخرى غير معلنة.
وأكد ديفيد هاي، الشريك المؤسس لمجموعة حملة "الحرية للطيفة"، أن هناك عدة تطورات مهمة وإيجابية محتملة في الحملة.
ولم تستجب سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن على طلب "بي بي سي" للتعليق.