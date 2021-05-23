الشيخة لطيفة تظهر فجأة في دبي والامارات ترفض التعليق تعرف على رجل الأعمال الأكثر تبرعا على مستوى العالم الإمارات تعلن عقوبات مغلظة بخصوص مرتبكي أعمال السحر والشعوذة ردا على العقوبات الأمريكية.. الحوثيون يتوعدون بقصف عاصمة خليجية غير الرياض قرار حوثي يعتبر ”أخطر خطوة لتقسيم البلاد خلال المرحلة الراهنة“.. ما هو؟ السعودية.. قرارات جديدة بخصوص مكبرات الصوت بالمساجد موقف عاجل من الملك عبدالله بخصوص فلسطين انتفاضة ساخطة في شركات غوغل وأبل وأمازون بسبب دعم إسرائيل لأول مرة منذ 11 عاما.. ريال مدريد من دون أي لق 31 عاماً على تحقيق الوحدة.. مشاريع التفكك تحاصر اليمن (تقرير)
أقر تصنيف بريطاني صادر عن صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أن رجل الأعمال الروسي من أصل أوزبيكي، أليشير عثمانوف، هو الأكثر سخاء في عالم الخير على مدار العشرين عاما الماضية.
وتظهر البيانات أن الملياردير الروسي من أصل أوزبيكي والشركات التابعة له تبرعوا في العام 2020 وحده بمبلغ 500 مليون جنيه إسترليني للأعمال الخيرية.
بالإضافة لذلك تم تخصيص 134 مليون جنيه لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد في 3 دول وهي روسيا وأوزبكستان وإيطاليا.
وعلى مدى العقدين الماضيين وصلت تبرعات رجل الأعمال لأسباب نبيلة إلى 4.2 مليار جنيه لذلك منحته صحيفة "صنداي تايمز" لقب أكبر فاعل خير.