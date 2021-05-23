الإمارات تعلن عقوبات مغلظة بخصوص مرتبكي أعمال السحر والشعوذة

الأحد 23 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت النيابة العامة في الإمارات، أن عقوبة ارتكاب أعمال السحر والشعوذة في البلاد هي السجن والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف درهم.

وأوضحت النيابة العامة الإماراتية في مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أنه "طبقا للمادة 316 مكرر 1 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من ارتكب عملا من أعمال السحر أو الشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو خداعا، بمقابل أو بدون مقابل، ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل المخالف للشريعة الإسلامية إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة حقيقة أو تخيلا".

وأضافت أنه "يعد من أعمال الشعوذة ما يأتي: التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم، ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس، وتحكم المحكمة بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة".