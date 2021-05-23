ردا على العقوبات الأمريكية.. الحوثيون يتوعدون بقصف عاصمة خليجية غير الرياض

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عبر المدعو محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا عن استنكاره للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على مسؤولين عسكريين في المليشيات الحوثية وهدد بإمكانية توسيع نطاق الهجمات على ما اسماه "دول العدوان".
وكتب محمد علي الحوثي عبر "تويتر "إذا استمروا بحصارهم وعدوانهم فربما تضرب أماكن غير متوقعة لبعض دول العدوان".
وفي 5 مايو توعد قائد الحرس الثوري الإيراني أبو ظبي قائلا: مصير الإمارات سيكون كالوضع في السعودية إذا ما قرر الحوثيون توجيه ضربات لأبو ظبي.
وفرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على اثنين من القادة العسكريين للحوثيين يقودان هجوما للسيطرة على منطقة مأرب اليمنية، ودعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ إلى التهدئة وضغط من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار.
كما دعا ليندركينغ التحالف العربي بقيادة السعودية إلى رفع كل القيود المفروضة على الموانئ والمطارات اليمنية لتخفيف وطأة أزمة تصفها الأمم المتحدة بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم.