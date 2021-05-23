الشيخة لطيفة تظهر فجأة في دبي والامارات ترفض التعليق تعرف على رجل الأعمال الأكثر تبرعا على مستوى العالم الإمارات تعلن عقوبات مغلظة بخصوص مرتبكي أعمال السحر والشعوذة ردا على العقوبات الأمريكية.. الحوثيون يتوعدون بقصف عاصمة خليجية غير الرياض قرار حوثي يعتبر ”أخطر خطوة لتقسيم البلاد خلال المرحلة الراهنة“.. ما هو؟ السعودية.. قرارات جديدة بخصوص مكبرات الصوت بالمساجد موقف عاجل من الملك عبدالله بخصوص فلسطين انتفاضة ساخطة في شركات غوغل وأبل وأمازون بسبب دعم إسرائيل لأول مرة منذ 11 عاما.. ريال مدريد من دون أي لق 31 عاماً على تحقيق الوحدة.. مشاريع التفكك تحاصر اليمن (تقرير)
أعرب عدد كبير من الموظفين في شركات آبل وغوغل وأمازون، عن دعمهم للفلسطينيين بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، حيث طالبوا شركاتهم باتخاذ مواقف واضحة ضد ما يحدث.
وبحسب موقع "Fox Business" التابع لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن موظفي شركات التكنولوجيا العملاقة في أمازون وغوغل وآبل طالبوا المسؤولين من خلال رسائل مفتوحة ورسائل عامة إعلان تضامنهم الواضح مع الفلسطينيين.
وقال تحالف من موظفي شركة أمازون، إن الشركة متواطئة في عمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل على فلسطين، وذلك في سلسلة من التغريدات على موقع "تويتر".
وأشار التحالف أيضا إلى أن أمازون وغوغل وقعا عقدا بقيمة مليار دولار مع إسرائيل في شهر أبريل لتقديم خدمات إلكترونية لها حسبما ذكرت وكالة "رويترز" والتي وصفها الموظفون بأنها جزء من أشكال الدعم العسكري لإسرائيل.
وكانت شركة "فيسبوك" قد اعتذرت لجميع مستخدميها في فلسطين والعالم العربي عما حدث بشأن منع المشاركات بخصوص مناصرة القضية الفلسطينية، وكذلك ما حدث من حذف لصور المسجد الأقصى عبر تطبيق "إنستغرام".
وقالت "فيسبوك" في بيان إن ما حدث كان خطأ تقنيا متعلقا بـ"خوارزميات مراجعة المحتوى" على الموقع، وإن ما حدث من حظر لبعض القصص اليومية والمنشورات وكذلك الصور وصور المسجد الأقصى كانت عبارة عن خطأ تقني وفني وأنها ستعمل على إصلاحه.