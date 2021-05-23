لأول مرة منذ 11 عاما.. ريال مدريد من دون أي لق

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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن نادي ريال مدريد هذا الموسم حقق رقما سلبيا غائبا عنه منذ 11 عاما وبالتحديد منذ موسم 2009 /2010.
وحسب الصحيفة الإسبانية، فقد فشل ريال مدريد هذا الموسم ولأول مرة منذ 11 عاما بالتتويج بأي لقب إن كان على المستوى المحلي أو الأوروبي.
وكان النادي الملكي يمني نفسه بالتتويج بلقب "الليغا" للمرة الثانية على التوالي والـ35 في تاريخه لإنقاذ موسمه، ولكن الرياح جاءت بعكس ما تشتهي سفينة الريال، حيث توج أمس السبت جاره أتلتيكو بلقبه الأول منذ عام 2014 والـ11 في تاريخه.
وقبل فقدان لقب "الليغا"، خرج ريال مدريد أيضا من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الإنجليزي.
وكان ريال مدريد قد ودع في وقت سابق من الموسم كأس ملك إسبانيا (التي توج بها غريمه برشلونة) على يد فريق ديبورتيفو ألكويانو المغمور من الدرجة الثانية، بالإضافة لخسارته في نصف كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيك بيلباو الذي توج لاحقا باللقب على حساب برشلونة.