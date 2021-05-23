طيران يصطاد قيادي حوثي وكل مرافقيه بغارة دقيقة استهدفت سيارته

الأحد 23 مايو 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اصطاد طيران التخالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، الأحد 23 مايو/أيار، قيادي ميداني تابع لمليشيا الحوثي الانقلابية وعدد من مرافقيه بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

مصادر ميدانية قالت ان قيادي ميداني في مليشيات الحوثي لقي مصرعه مع مرافقيه، اليوم، في غارة جوية لطائرات التحالف العربي في منطقة قانية؛ شمال شرق محافظة البيضاء.

وبحسب المصادر فقد شنت مقاتلات التحالف غارة جوية استهدفت سيارة نوع جيب كان يستقلها قيادي ميداني في جماعة الحوثي مع خمسه من مرافقيه؛ كانوا في طريق "رمضه" التابعة لمديرية "ردمان آل عواض“.

وأسفرت الغارة عن مصرع القيادي الحوثي وكل العناصر اللذين كان يستقلون السيارة.