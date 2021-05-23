هدف واحد حسم لقب الدوري الأسباني وحرم ريال مدريد من التتويج

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قاد النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، فريقه أتلتيكو مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سجل هدف الفوز 2-1 على مضيفه بلد الوليد في الجولة 38 الأخيرة هذا الموسم،امس السبت.
وحول أتلتيكو تأخره بهدف إلى فوز 2-1 ليرفع رصيده إلى 86 على قمة الترتيب يليه ريال مدريد، الذي فاز على فياريال 2-1 أيضا برصيد 84 نقطة.
تقدم أوسكار بلانو لبلد الوليد، وتعادل أنخيل كوريا لأتلتيكو في الدقيقة 57، وأضاف سواريز هدف الفوز بعدها بعشر دقائق.
ورفع سواريز رصيده إلى 21 هدفا على قمة هدافي أتلتيكو محتلا المركز الرابع في قائمة هدافي الليغا هذا الموسم، التي يتصدرها زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي برصيد 30 هدفا.
وفاز أتلتيكو باللقب بعد غياب 7 سنوات بعد منافسة شرسة حتى الدقيقة الأخيرة من الموسم، حيث كان مهددا بانتقال اللقب إلى جاره ريال مدريد في حال سقوطه في بلد الوليد وفوز الملكي، ليفوز أتلتيكو بلقب الليغا للمرة 11 في تاريخه.
وعزز برشلونة وجوده في المركز الثالث برصيد 79 نقطة بعد فوزه على إيبار بهدف بدون رد سجله أنطوان غريزمان في الدقيقة 85.