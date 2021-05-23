أميركا تهنئ اليمن بعيد الوحدة وتحدد اولوية قصوى بالنسبة لها

الأحد 23 مايو 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن حل الصراع الدائر في اليمن يمثل"أولوية قصوى للولايات المتحدة".

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره وزير الخارجية "أنتوني بلينكن"، بمناسبة العيد الوطني الـ31 للوحدة اليمنية امس السبت الموافق 22 مايو.

وأشار بلينكن إلى "تقدير الولايات المتحدة التزامات حكومة الجمهورية اليمنية المستمرة بتحقيق السلام في اليمن".

وقال ان "الحل الشامل والدائم للصراع الدائر (في اليمن) يمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة".

وأوضح أن بلاده تتطلع إلى استمرار مشاركتها في جهود تحقيق السلام، مؤكداً "التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في تحقيق مستقبل مزدهر لجميع اليمنيين".

ونيابة عن حكومة الولايات المتحدة، أعرب بلينكن عن "أطيب التمنيات للشعب اليمني بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الـ31".

ويحتفل اليمنيون في 22 مايو من كل عام، بتحقيق الوحدة اليمنية بين شطري البلاد عام 1990م، وميلاد الجمهورية اليمنية.