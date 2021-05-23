في بيتك كنز..زيت الزيتون يعيد الشباب ويقضي على الشيخوخة

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زيت الزيتون دينا المراغي يعد زيت الزيتون من الأمور المنتشرة في المطبخ المصري إلا أن الكثير من السيدات لا تعي الكنز الموجود عندها وبالتالي لا يبتكرون في استخداماته ولكن هل تعلم أن تناول ملعقة من زيت الزيتون البكر على الريق قد تغير حياتك...
زيت الزيتون مطهر طبيعي للبشرة نظرا لاحتوائه على خصائص قوية مضادة للبكتيريا. كما يعمل على الحفاظ على الذاكرة من خلال إزالة تراكم اللويحات داخل خلايا الدماغ، التي قد تسبب مرض آل زهايمر، وهو أكثر الأمراض العقلية شيوعاً في العالم.
بالإضافة إلى تقليل التهاب الجسم، حيث إن إثراء النظام الغذائي بزيت الزيتون والأطعمة الأخرى الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية تقلل الالتهاب في الجسم، الأمر الذي بدوره قد يساعد على منع أو شفاء العديد من الأمراض الجلدية الناجمة عن الالتهاب.
كما ثبت أن زيت الزيتون يحارب البكتيريا الضارة، وبعضها مقاوم للمضادات الحيوية، لذا، 30 جراماً فقط من زيت الزيتون البكر يومياً يمكن أن يقتل البكتيريا الضارة في أقل من 14 يوماً، وبالتالي يحمي الأمعاء أما عن استخدامة في عمليات إنقاص الوزن..
فلقد أظهرت العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي متوسطي غني بزيت الزيتون له تأثير إيجابي على وزن الجسم وخاصة أن ابتعدنا عن المواد الدهنية