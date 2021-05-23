في بيتك كنز..زيت الزيتون يعيد الشباب ويقضي على الشيخوخة كيف ردت أصالة على وصف أحلام لها ب المجنونة وبماذا هددت أنغام دولة تغرم رئيسها مبالغ ضخمة لعدم ارتدائه الكمامة في حفل رسمي صراعات المناصب السيادية تعصف بقيادات المليشات الحوثية في صنعاء وتقارير ترصد 76عملية إغتيال رفع اسمها من قائمة المراقبةالأمريكية الخاصة بحماية الملكية الفكرية والإمارات ترحب انتفاضة حاشدة في الضالع رفضاً لأعمال البلطجة وسوء المعيشة بالمحافظة أمريكا خططت لإستهداف الصين نووياً دفاعاً عن تايوان مهرجان الحياة العاشر لزفاف 96 عريسا وعروسة بحضرموت بحضور شعبي حاشد الإتحاد الأوربي يضع شرطاً لإعادة إعمار غزة مرة أخرى خدّرا ابنهما وقطّعا أوصاله.. جريمة قتل وحشية تهز إيران
ردت الفنانة السورية أصالة نصري، على تصريحات الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، التي أطلقتها خلال استضافتها في برنامج "كاربول بالعربي"، والتي وصفت فيها نفسها وأصالة بـ"الجنون"، وأنهما يجب أن تتوقفا عن "الشجار"، لأنهما مثل الأختين ولم تعودا صغيرتين في السن.
ووصفت أصالة، في تصريحات تلفزيونية، أحلام، بأنها "حبيبتها"، ودائما تكون سعيدة بحديثها، وعقبت: "مدام قالت إننا (مجانين) فهي على صواب".
وأضافت الفنانة السورية، أن "كل شيء في حياتها وعلاقتها مع الآخرين مثل أحلام يسير للأفضل"، مشيرة إلى أنه من الطبيعي أن يصبح إيقاع الإنسان متغيرا وسريعا مثل الحياة وليس هناك مشكلة أن يختلف مع أصدقائه وزملائه وأسرته ثم يعود إليهم مرة أخرى.
وتابعت أصالة: "أنا مبسوطة بالمرحلة الملكية اللي عايشين فيها أنا وحلومة.. حبايب، حبايب كل العمر".
وهددت أصالة، الفنانة المصرية أنغام، بالرد عليها تليفونيا وإلا ستتوجه إلى منزلها وأخذ أصدقائهما المشتركين وتقوم بتكسير منزلها حتى تتحدث معها مجددا بعد تصالحهما.
وشددت أنها تعيش فترة من أجمل فترات حياتها لأنها سعيدة وفخورة بكل الآلام والخبرات التي مرت بها، وتعتبر أن الصعاب التي مرت بها كانت سببا في تقدمها للأفضل