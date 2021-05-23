صراعات المناصب السيادية تعصف بقيادات المليشات الحوثية في صنعاء وتقارير ترصد 76عملية إغتيال

الأحد 23 مايو 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اتهمت تقارير دولية مدير مكتب رئيس المجلس السياسي الانقلابي أحمد حامد بالتورط في دعم وإدارة عصابات تصفية وسرقة أموال والسطو على المساعدات الإغاثية، فيما كشفت تقارير أمنية في صنعاء اليوم (السبت) أن 76 عملية اغتيال نفذتها عصابات مسلحة في مناطق سيطرة المليشيا منذ بداية العام الحالي في إطار صراع الأجنحة.

وأوضحت التقارير أن 43 عملية نجحت في تحقيق أهدافها باغتيال قيادات انقلابية في حين فشلت 33 عملية بعضها أسفرت عن إصابات متفاوتة، وأفادت بأن معظم العمليات نفذتها عناصر مجهولة واستهدفت مشرفين وقيادات حوثية وزعماء قبائل بعضهم ينتمون إلى حزب المؤتمر الشعبي (موالون للرئيس السابق علي صالح).

ولفت التقرير إلى أن عمليات التصفية حدثت في 9 محافظات تقع تحت سيطرة المليشيا. وذكر مراقبون أمنيون يمنيون لـ«عكاظ» أن عصابات الاغتيال المجهولة يشرف عليها أحمد حامد وعبدالكريم الحوثي، وينتمي عناصرها إلى الأمن الوقائي (الاستخبارات الحوثية).

وأكدوا أن تلك العصابات تدربت على أيدي خبراء إيرانيين لتنفيذ المهمات القذرة للمليشيا، وأن أولى مهماتها كانت في عام 2017 بتصفية الرئيس السابق علي صالح وأعوانه. وتتعمد المليشيا التكتم على عمليات الاغتيال وطمسها