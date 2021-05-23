انتفاضة حاشدة في الضالع رفضاً لأعمال البلطجة وسوء المعيشة بالمحافظة

الأحد 23 مايو 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ خاص

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شهدت مدينة الضالع ، امس، السبت ، 22 مايو 2021م ، تظاهره حاشدة منددة بجريمة التعذيب الوحشي التي كان ضحيتها طفلين وشاب من ابناء مديرية جحاف .

وجابت المسيرة شوارع المدينة رافعة اللافتات وصور الضحايا ، قبل أن تتجه إلى ادارة أمن الضالع ، ومن ثم إلى مبنى السلطة المحلية ، وإلى مقر المجلس الانتقالي بالمحافظة ، وكذا إلى معسكر قيادة الحزام الامني.

وقال منظمو التظاهرة أن هدف التظاهرة هو إيصال رسالة واضحة للسلطة المحلية وادرة الامن واللجنة الامنية وقيادة الحزام الامني والمجلس الانتقالي ناحية الأعمال المخلة الخارجة عن القانون ، مؤكدين رفضهم لهذه الأفعال وتحميلهم هذه الجهات المسؤولية الكاملة لما يحدث في الضالع من فوضى وانهيار أمني ..

وكان المشاركون في التظاهرة الحاشدة قد رفعوا صورا للضحايا ولافتات منددة بالجريمة البشعة ، وكذا مطالبتهم بضرورة القبض على الجناة ونقلهم الى السجن المركزي وسرعة تقديمهم للعدالة ..

وجاءت هذه التظاهرة تلبية لدعوة اللجنة الشبابية التضامنية مع ضحايا التعذيب في سياق التصعيد الشعبي حتى ينال الجناه عقابهم الرادع.