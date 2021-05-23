الإتحاد الأوربي يضع شرطاً لإعادة إعمار غزة مرة أخرى

الأحد 23 مايو 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن ترحيبه بوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدًا أن الحل السياسي، لا الأمني، قادر على منح الجانبين السلام والأمن.

وقال بوريل، في بيان نشره الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إنه "بدأ أمس وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد 11 يومًا من القتال وعدد غير مقبول من الضحايا المدنيين، وهي خطوة مرحب بها للغاية".

وتابع بوريل: "الآن نحن بحاجة إلى ضمان تنفيذه ثم البناء عليه لمعالجة الصراع الأساسي.. الأمن وحده لن يوفر السلام، فقط الحل السياسي المتفاوض عليه هو الذي يمنح الإسرائيليين والفلسطينيين الأمن والسلام".

وحول إعادة إعمار غزة مرة أخرى، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "لا يتوقع من دول الاتحاد الأوروبي تمويل إعادة إعمار غزة مرة أخرى دون وجود احتمال حقيقي لحل الصراع فعليا".

وبدأ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس الجمعة، في الساعة التي حددها وسطاء مصريون.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية