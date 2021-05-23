ميسي يعلق على حادثة البندقية في السعودية

الأحد 23 مايو 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على حادثة قديمة وقعت له عند زيارته للسعودية عام 2012.

ولدى وصوله إلى الرياض رفقة منتخب بلاده لمواجهة السعودية في مباراة ودية، وضع عنصر حماية بطريق الخطأ البندقية عند عنق النجم الأرجنتيني.

والتقطت عدسات الكاميرا ميسي وهو مصدوم ومذعور من البندقية الموجهة قرب رأسه.

وتطرق النجم الأرجنتيني بشكل مقتضب إلى الحادثة في مقابلة مع صحيفة "أوليه الأرجنتينية" تنشر كاملة يوم السبت.

وقال: "كان هذا هو الجنون، لكن الأمر كان صدفة ولم يلاحظ حتى."

وأنهى ميسي مشواره مع برشلونة هذا الموسم دون أن يشارك في اللقاء الأخير ضد إيبار بعد أن انعدمت فرص الفريق الكتالوني في الفوز بلقب الدوري.

وحصل "البرغوث" على استراحة قبل المشاركة مع منتخب بلاده في كوبا أميركا التي تنطلق الشهر المقبل في الأرجنتين.