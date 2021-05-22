هيئة البث العبرية تفضح "تل ابيب"...78% من صواريخ المقاومة ضربت "إسرائيل"

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قالت هيئة البث العبرية "مكان" إن 78% من الصواريخ التي أطلقت من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، خلال 11 يوماً، سقطت في دولة الاحتلال الإسرائيلي في إطار العدوان الذي شنته الأخيرة على القطاع.
ويشير ذلك إلى أن القبة الحديدية تمكنت من منع 22% فقط من صواريخ المقاومة الفلسطينية، لا 90% كما أعلنت تل أبيب خلال المعركة.
ونقلت "مكان" عن مصادر عسكرية، يوم الجمعة، قولها: إن ضرب المنظومة الصاروخية في قطاع غزة لم يكن كافياً لتحقيق إنجاز، مضيفة أنه "تم قصف مئات منصات الإطلاق والخلايا المشغلة لها، غير أنه كان يتعين إيجاد حلول أكثر نوعية ونجاعة".
ورأت المصادر أنه "لا بد أن تؤدي عملية حامي الأسوار إلى تغيير في أساليب عمل جيش الدفاع في القطاع من أجل الحفاظ على هدوء وردع لمدة طويلة".
وقال مراسل هيئة البث الإسرائيلية للشؤون العسكرية، إيال عاليما: إنه "أطلق خلال الحملة 4360 قذيفة من القطاع، بينها حوالي 3400 سقطت في إسرائيل".