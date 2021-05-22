أبين تنظم عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الوحدة اليمنية 22 مايو

السبت 22 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نظمت قيادة محور أبين العسكري، السبت 22 مايو/أيار، عرضاً عسكرياً للوحدات العسكرية والأمنية بمناسبة العيد الوطني الحادي والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية (22 مايو).



وخلال العرض الذي أقيم في ساحة معسكر اللواء 103 مشاة في منطقة جحين؛ أكد قائد القوات المشتركة لمحور أبين قائد اللواء الأول حماية رئاسية العميد سند الرهوة، حرص القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية على التواصل الدائم مع القوات العسكرية والأمنية في كل ميادين القتال لمشاركتهم أفراحهم بمناسبة عيد الوحدة.



وأشاد العميد الرهوة بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة وقوات الأمن في سبيل الدفاع عن الوطن ومكاسبه العظيمة، متمنياً لهم كل النجاح والتوفيق في مهامهم العسكرية.



وشدد على مواصلة تنفيذ الدورات التخصصية في مختلف أنواع الأسلحة وأن تظل وحدات القوات المشتركة محور أبين في جاهزية قتالية دائمة.



واستعرض العميد الرهوة، ما لحق بمسار الوحدة اليمنية من الإساءة وتكريس المناطقية والسلالية الانقلابية الحوثية والتي انقلبت على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة واجهضت مخرجات الحوار الوطني وادخلت الوطن في غياهب الظلام والتشتت وهدم مقومات الدولة ومنجزات ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر.



وأكد أن القوات المشتركة في محور أبين ستظل على العهد الذي أدت به القسم في حماية المؤسسات الدستورية والوطن وستكون اليد الضاربة ووفقا لتوجيهات القيادة السياسة ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن المشير الركن عبدربه منصور هادي.