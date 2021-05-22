اتهامات أمريكية للرئيس ”جو بايدن“ بتشجيع عدوان الحوثيين على اليمنيين

السبت 22 مايو 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال السناتور الأمريكي "توم كوتون" إن تحركات بايدن شجعت عدوان الحوثيين على اليمنيين، وهو درس يجب أن تتذكره الإدارة الأمريكية مع النظام الإيراني.ت

وانتقد أعضاء في مجلس الشيوخ سياسة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فيما يتعلق بجهود إنهاء الحرب في اليمن.

وقال السناتور الديمقراطي، توم كوتون، إن رفع الجماعة من لائحة الإرهاب شجع الحوثيين على مواصلة العدوان على اليمنيين.

وفي منتصف فبراير/ شباط الماضي، رفعت الولايات المتحدة مليشيات الحوثي من قوائم الإرهاب في اليمن، بعد أن تم إدراجها في نهاية عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

من جهته، قال السناتور كريس مورفي إن الولايات المتحدة كانت متورطة في حرب اليمن، لمدة ست إلى سبع سنوات، وخلال تلك الفترة ابتعد البلد أكثر فأكثر عن السلام.

وفي وقت سابق، وجه أعضاء مجلس الشيوخ رسالةً إلى بايدن، طالبوه فيها باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء حصار التحالف بقيادة السعودية على دخول واردات الوقود إلى اليمن.

وشددت الرسالة على ضرورة استخدام النفوذ الأمريكي، قبل فقدان المزيد من الأرواح بسبب الحرب.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قد اتخذ إجراء ضد القيادي العسكري الحوثي محمد عبدالكريم الغماري، والمشرف يوسف المداني، لدعمها أعمالا حربية توسع الحرب الأهلية في اليمن وتضاعف من الأزمة الإنسانية المستمرة منذ ست سنوات.