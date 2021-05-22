اتهامات أمريكية للرئيس ”جو بايدن“ بتشجيع عدوان الحوثيين على اليمنيين رقصة الفنانة بلقيس تحقق10 مليون مشاهد في عيد ميلاد ابنها... فيديو ما هي أسباب ارتفاع التضخم في السعودية وموعد استقراره؟ بعد نقل أسطول سياراته .. رونالدو يتفق مع ناديه الجديد تكريم شعراء القلم والبندقية بمحافظة مأرب منبر الحرم المكي يتعرض لهجوم أثناء خطبة الجمعة فيديو في ذكرى ”الوحدة“.. ”الانتقالي“ يتمسك بالانفصال و”الزبيدي“ يستنفر قياداته العسكرية ويوجه بـ”رفع درجة الاستعداد القتالي وتأمين عدن“ هل تعرض وسيم يوسف للاعتداء بالضرب من قبل شباب إماراتيين حقا؟ طفلة سعودية تتجول برفقة حيوان مفترس والجهات المختصة تتدخل (فيديو) دولة عربية تتصدر الأولى عالميا في التطعيم ضد كورونا
ظهرت المغنية اليمينة، بلقيس، في فيديو جديد، شاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبه عيد ميلاد ابنها، وهي ترقص في مشهد حصد آلاف الإعجابات في وقت قصير.
واحتفلت المغنية بلقيس بعيد ميلاد ابنها، تركي، من زوجها، رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف الذي رفعت ضده قضية خلع مؤخرا، في حدث أثار الكثير من الجدل.
وشاركت بلقيس المشاهد والفيديوهات في صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، حيث ظهرت في أحد الفيديوهات تحتفل مع ابنها بعفوية ومرح.
وظهرت في فيديو آخر وهي ترقص مع رجل استعراض يرتدي لباس البهلوان، في مشهد حصد آلاف الإعجابات.
وقالت بلقيس في تعليق على أحد المنشورات: "الجلوس مع الأطفال متعة. تسلّينا كثير في حفلة تركي".
وشاركت بلقيس صورة أيضا على حسابها احتفلت فيها بحصد 10 ملايين مشاهدة لأغنيتها الجديدة "ممكن" والتي غنتها مع الفنان العراقي، سيف نبيل.
وطرحت بلقيس البومها الجديد في أول أيام العيد، حيث تضمن أحد الأعمال "ديو" مع الفنان العراقي سيف نبيل، في عمل لقي نجاحا كبيرا.
ونجحت بلقيس بلفت الأنظار من خلال ظهورها المميز والجديد وصوتها في الأغنية التي قدمتها باللهجة العراقية والتي حملت عنوان "ممكن".
وشاركت بلقيس الأغنية، التي لحنها المؤلف سيف الفارس، على صفحتها في "إنستغرام"، وحازت على نسبة مشاهدات مرتفعة جدا في وقت قياسي، مع الكثير من التعليقات التي أطرت على العمل.