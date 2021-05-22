بعد نقل أسطول سياراته .. رونالدو يتفق مع ناديه الجديد

السبت 22 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 414

كشفت مصادر صحافية إسبانية وبريطانية عن وجهة كريستيانو رونالدو المحتملة، مع ظهور ملامح نهاية رحلته مع يوفنتوس، لا سيما بعد الخطوة المفاجئة التي اتخذها منتصف الأسبوع، بنقل أسطول سياراته الفارهة خارج مدينة تورين الإيطالية، فيما اعتبره الإعلام المحلي إشارة واضحة إلى رغبته في تنفس الهواء بعيدا عن “يوفنتوس آرينا” الموسم المقبل.

السيدة العجوز، لكنه يفضل تأجيل خطوة اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع النادي، بعد مشاهدة ما سيحدث مع اليوفي في الجولة الأخيرة لحملة الكالتشيو، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتردد في طلب الرحيل، حال فشل الفريق في تأمين المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبحسب ما جاء في التقرير، فإن النية لدى صاروخ ماديرا هي فض الشراكة مع زعيم الكرة الإيطالية، وذلك بصرف النظر عن موقف الفريق من اللعب في الكأس ذات الأذنين الموسم المقبل، مع انفراد يُفيد بأن وكيل الأسطورة، وهو مواطنه جورجي مينديز، تواصل بالفعل مع مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولشاير، للاتفاق على فكرة عودة كريستيانو إلى بيته القديم في “أولد ترافورد”، قبل غلق الأمور المتعلقة بالعقد والراتب السنوي مع الإدارة والمختصين.

وعلم نفس المصدر، أن المدرب الاسكندينافي أخبر الوكيل البرتغالي برغبته وحاجته لرونالدو في المرحلة القادمة، لاعتقاده بأن صاحب الـ36 عاما سيكون العلامة الفارقة في مشروعه مع الشياطين الحمر، وهي الفكرة التي أثارت إعجاب الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، خاصة بعد غلق باب العودة إلى “سانتياغو بيرنابيو”، بقرار واضح وحازم من قبل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

وفي الختام، أشارت الصحيفة المدريدية إلى اقتراب حلم جماهير مانشستر يونايتد، بلم الشمل مع الابن الضال بعد مرور 12 عاما من إعلان خبر انتقاله إلى اللوس بلانكوس مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، وذلك لموافقته على اقتطاع نسبة من راتبه السنوي الذي يتقاضاه الآن مع اليوفي -30 مليون يورو-، لصعوبة حصوله على نفس المبلغ، سواء بقى مع البيانكونيري أو قرر الاستمرار في أعلى مستوى تنافسي في أوروبا، نظرا للمشاكل المادي التي تعاني منها أندية الصفوة بسبب توابع جائحة كورونا.

ورغم تدهور أوضاع يوفنتوس على المستوى الجماعي هذا الموسم، باستثناء الفوز بكوبا إيطاليا، إلا أن رونالدو يبصم على مستوى مميز على المستوى الفردي، بتوقيعه على 36 هدفا بالإضافة 4 تمريرات حاسمة من مشاركته في 44 مباراة في مختلف المسابقات، منهم 29 هدفا يحتل بهم صدارة هدافي الدوري الإيطالي، بفارق 6 أهداف عن أقرب مطارديه، وذلك قبل الجولة الختامية للموسم.