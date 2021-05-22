اتهامات أمريكية للرئيس ”جو بايدن“ بتشجيع عدوان الحوثيين على اليمنيين رقصة الفنانة بلقيس تحقق10 مليون مشاهد في عيد ميلاد ابنها... فيديو ما هي أسباب ارتفاع التضخم في السعودية وموعد استقراره؟ بعد نقل أسطول سياراته .. رونالدو يتفق مع ناديه الجديد تكريم شعراء القلم والبندقية بمحافظة مأرب منبر الحرم المكي يتعرض لهجوم أثناء خطبة الجمعة فيديو في ذكرى ”الوحدة“.. ”الانتقالي“ يتمسك بالانفصال و”الزبيدي“ يستنفر قياداته العسكرية ويوجه بـ”رفع درجة الاستعداد القتالي وتأمين عدن“ هل تعرض وسيم يوسف للاعتداء بالضرب من قبل شباب إماراتيين حقا؟ طفلة سعودية تتجول برفقة حيوان مفترس والجهات المختصة تتدخل (فيديو) دولة عربية تتصدر الأولى عالميا في التطعيم ضد كورونا
كشفت التحقيقات الأولية، التي أجرتها الشرطة السعودية، في مدينة مكة المكرمة، أن الشخص الذي حاول
وأفادت صحيفة "الوطن" السعودية، بأن التحقيقات كشفت أن مواطن أربعيني، كان يدعي أنه المهدي المنتظر، وتم ضبطه أثناء هجومه ومحاولته الصعود إلى المنبر وهو يحمل عصا خلال خطبة الجمعة أمس".
وتم إيقاف الجاني من قبل رجال الأمن بقوة أمن الحرم المكي، وإشعار النيابة العامة بالإجراءات والتحقيقات الأولية التي تم اتخاذها تجاهه، وإجراء المسح الأمني عليه للتأكد والتثبت من أوضاعه الصحية.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس" عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، قوله إن "الجهات الأمنية أوقفت شخصا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه".