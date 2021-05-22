هل تعرض وسيم يوسف للاعتداء بالضرب من قبل شباب إماراتيين حقا؟

السبت 22 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر يفيد بتعرض الداعية الإماراتي من أصل أردني المثير للجدل وسيم يوسف للضرب المبرح من قبل شباب إماراتيين أمس الجمعة.

وبحسب رصد التغريدات المتفاعلة والتي لم يتم التأكد من صحة ما ورد فيها فإن وسيم ويوسف تعرض الضرب كرد فعل على تصريحاته الأخيرة حول المقاومة الفلسطينية ورأيه فيها.