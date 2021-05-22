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طفلة سعودية تتجول برفقة حيوان مفترس والجهات المختصة تتدخل (فيديو)

السبت 22 مايو 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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رصد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية مخالفة لطفلة تتجول في الشارع ومعها حيوان مفترس.

وقال المركز في بيان على "تويتر": "شكرا لتواصلكم مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية نقدر اهتمامكم ونفيدكم بأنه تم رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم".

ونوه المركز بمنع اقتناء الحيوانات المفترسة، موضحا أن عقوبة اقتنائها قد تصل إلى 10 سنوات سجنا أو غرامة قدرها 30 مليون ريال (8 ملايين دولار).

 

 

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