فنانة لبنانية تحتل المرتبة الأولى في الخليج

السبت 22 مايو 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بعد أيام قليلة على طرح أغنية “أسمر” على أحد التطبيقات الموسيقية، أكدت الفنانة ليال عبود أن عملها احتل وبحسب الاحصاءات المراتب الأولى في الخليج العربي وتحديداً المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والعراق وغيرها من الدول العربية وفق سياسة انتشار تلقائية تواكب نقلة عبود النوعية في مسيرتها الفنية.

وأوضحت عبود أن هذه النتائج كانت متوقعة بعد أن آمنت بالمادة الغنائية التي اختارتها بعناية بالتعاون مع الشاعر الدكتور ميشال جحا والملحن جوزيف جحا والمايسترو والموزع الموسيقي ايلي العليا، بحسب ما أورد موقع “الفن”.

وأضافت أن الكليب الذي صورته للأغنية المشار إليها تحت إدارة المخرجة رندلى قديح شكل إضافة ايجابية في مسار العمل ككل