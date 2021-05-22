فيما مليشيا الحوثي تطرح مبادرة جديدة.. ”واشنطن“ تدعو لحل شامل في اليمن و”ليندر كينج“ يبحث في الرياض جهود انهاء الحرب

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، السبت على موقف الولايات المتحدة الثابت لإيجاد حل للنزاع اليمني، مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بالتزاماتها في هذا الصدد.
وجاء ذلك في بيان صدر عن بلينكن اليوم السبت بمناسبة الذكرى الـ31 لتحقيق الوحدة الوطنية في اليمن.
وقال بلينكن في البيان إن واشنطن “تثمن الالتزامات الدائمة للحكومة اليمنية للمضي قدما نحو إحلال السلام”، مضيفا أن “إيجاد حل شامل ومستدام لهذا النزاع على سلم أولويات الولايات المتحدة”.
وتابع: “أتطلع إلى استمرار التواصل بين دولتينا والشركاء الآخرين من أجل إحلال السلام وأؤكد التزامنا بالمساعدة في ضمان مستقبل مزدهر لليمنيين كافة”.
مباحثات الرياض
وفي السياق، بحث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، مع المبعوث الأمريكي لليمن، تيم ليندركنج، نتائج الجهود الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إن اللقاء تطرق للجهود المشتركة لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وفي وقت سابق، جدد المبعوث الأمريكي التعبير عن خيبة أمله من موقف الحوثيين إزاء الجهود الرامية لوقف إطلاق النار.
وشدد ليندركينغ على أن الجهود الأمريكية ستظل مستمرة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، كما أن لديها أدوات ضغط، وعلى استعداد لاتخاذ أي خطوات مناسبة استجابة لسلوك الحوثيين.
وعبّر المبعوث الأمريكي عن انزعاجه الشديد من استمرار هجوم الحوثيين على مأرب، مؤكدًا أنها لن تحقق أي نتائج، لكنها تضع قدرًا كبيرًا من الضغط على الوضع الإنساني الهش.
مبادرة حوثية
وفي مبادرة منفصلة دعا القيادي في مليشيا الحوثي، مهدي المشاط، قيادة التحالف ممثلة بالسعودية إلى رفع الحصار والانخراط الجاد في مباحثات وقف الحرب.
ودعا المشاط، أيضا، قيادة التحالف إلى إنهاء ما وصفه بالوجود العسكري في الأراضي والمياه اليمنية، والعمل المشترك على وقف جميع الأعمال العدائية من كل الأطراف ومعالجة آثار وتداعيات الحرب.
وتأتي مبادرة الحوثيين عقب رفضهم المبادرة السعودية الخاصة بإنهاء الأزمة اليمنية، وبالتزامن مع الحديث عن تواصل المحادثات السعودية- الإيرانية لمناقشة كثير من الملفات على رأسها اليمن.