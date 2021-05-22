الريال اليمني يواصل انهياره الحاد والمتسارع أمام سلة العملات الأجنبية والفارق يتسع بين صنعاء وعدن.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف

السبت 22 مايو 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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