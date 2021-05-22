الريال اليمني يواصل انهياره الحاد والمتسارع أمام سلة العملات الأجنبية والفارق يتسع بين صنعاء وعدن.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف

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شهدت أسعار صرف الريال اليمني، السبت 22 مايو/أيار، هبوطا كبيرا متواصلاً أمام سلة العملات الأجنبية، في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
أسعار الصرف في عدن:
الدولار
شراء = 910 ريال
بيع = 917 ريال
الريال السعودي
شراء = 239 ريال
بيع = 241 ريال
اسعار الصرف في صنعاء:
الدولار
شراء = 597 ريال
بيع = 600 ريال
الريال السعودي
شراء = 157
بيع = 157.5