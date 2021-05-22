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الريال اليمني يواصل انهياره الحاد والمتسارع أمام سلة العملات الأجنبية والفارق يتسع بين صنعاء وعدن.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف

السبت 22 مايو 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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شهدت أسعار صرف الريال اليمني، السبت 22 مايو/أيار، هبوطا كبيرا متواصلاً أمام سلة العملات الأجنبية، في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

أسعار الصرف في عدن:

الدولار

شراء = 910 ريال
بيع = 917 ريال

الريال السعودي

شراء = 239 ريال
بيع = 241 ريال

اسعار الصرف في صنعاء:

الدولار

شراء = 597 ريال
بيع = 600 ريال

الريال السعودي

شراء = 157
بيع = 157.5

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