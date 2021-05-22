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اليمن ترحب بإعلان وقف اطلاق النار في غزة وتثني على دولة عربية

السبت 22 مايو 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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  غزة

رحبت الجمهورية اليمنية، بإعلان وقف إطلاق النار في غزة، مجددة رفضها القاطع لسياسة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتهويد مدينة القدس، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة وتغيير تركيبتها السكانية وفرض حقائق جديدة على الأرض من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اليمنية في الحكومة الشرعية،يوم الجمعة، وكلمة مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة خلال النقاش المفتوح بالجمعية العامة حول فلسطين.

وأعربت الخارجية في بيانها، ترحيب اليمن بإعلان وقف إطلاق النار في غزة، والذي دخل حيز التنفيذ فجر يوم الجمعة، مشيدة بالجهود الدبلوماسية لجمهورية مصر العربية وكافة الجهود الدولية التي بذلت في سبيل تحقيق ذلك.

ودعت الخارجية اليمنية، المجتمع الدولي للمساهمة في إعادة الاعمار وتوفير المساعدات الانسانية و الطبية اللازمة للشعب الفلسطيني.

وجددت الخارجية "التأكيد على موقف اليمن الداعم للحل العادل والشامل الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.

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