ترتيب القنوات اليمنية من الأعلى الى الأقل مشاهدة خلال موسم رمضان وأكثر 20 مسلسل وبرنامج مشاهدة «دراسة بحثية»

السبت 22 مايو 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت دراسة حديثة عن ترتيب القنوات الفضائية اليمنية من الأعلى الى الاقل مشاهدة على يوتيوب خلال موسم رمضان هذا العام 2021.

كما جاء في ملخص الدراسة التي قام بها الباحث اليمني الصحفي صدام النظيف، ترتيب المسلسلات والبرامج الـ 10 الأعلى مشاهدة.

واستخدمت الدراسة منهجي المسح والمقابلات مجيبةً عن أسباب زيادة مشاهدة القنوات اليمنية في رمضان، وكذلك أسباب زيادة إنتاج القنوات للمسلسلات الدرامية والبرامج في هذا الشهر عن بقية الأشهر، إضافة إلى مقارنة حجم مشاهدة الجمهور اليمني للتليفزيون في رمضان مع بقية أشهر السنة، حيث أظهرت الإحصائيات أن الجمهور اليمني يشاهد التليفزيون في رمضان أكثر بزيادة تتراوح نسبتها ما بين 500 - 300% عن بقية الأشهر.

وبحسب "النظيف"، فقد تصدرت قناة يمن شباب القنوات التليفزيونية الأعلى مشاهدة على يوتيوب في رمضان هذا العام 2021، تلتها قناة السعيدة، وحلت قناة المهرية ثالثاً، فيما جاءت رابعاً قناة حضرموت (الخاصة)، وقناة سهيل خامساً.

وكانت بيانات الـ 10 القنوات الأولى التي استحوذت على أعلى حصة في سوق المشاهدين على النحو الآتي:-

*القنوات

1. يمن شباب، وقد حصلت على 34.584.374 مليون مشاهدة، ونحو 110 ألف مشترك خلال رمضان.

2. السعيدة، حيث حصلت على 29.114.896 مليون مشاهدة، و 124 ألف مشترك، كأعلى قناة زاد عدد مشتركيها في رمضان.

3. المهرية، حصلت على 17.853.716 مليون مشاهدة، و 97 ألف مشترك.

4. حضرموت، حصلت على 11.416.365 مليون مشاهدة، و 67 ألف مشترك.

5. سهيل، حصلت على 11.069.816 مليون مشاهدة، و 46 ألف مشترك.

6. الهوية، حصلت على 6.669.031 مليون مشاهدة، و 29 ألف مشترك.

7. اليمن (صنعاء)، حصلت على 3.672.604 مليون مشاهدة (لا تظهر أرقام عدد المشتركين في موقع القناة على يوتيوب).

8. بلقيس، حصلت على 2.067.171 مليون مشاهدة، و 15 ألف مشترك.

9. الغد المشرق، حصلت على 1.879.680 مليون مشاهدة، و 7 ألف مشترك.

10. المسيرة، حصلت على 1.523.042 مليون مشاهدة، و 4 ألف مشترك.

وقد قام "النظيف" برصد عدد مشاهدات جميع القنوات التليفزيونية اليمنية على يوتيوب وعددها 25، عشية أول رمضان ما بين الساعة 00:00 - 01:00 من تاريخ 13 إبريل 2021، ثم قام بتكرار الرصد بعد شهر مع آخر يوم من رمضان عشية عيد الفطر في نفس التوقيت من تاريخ 13 يونيو 2021؛ ليتوصل إلى حساب عدد المشاهدات مابين الفترتين خلال 30 يوم من شهر رمضان.

وعلى صعيد المسلسلات فقد شهد هذا العام تنافساً كبيراً بين القنوات المحلية خلف إنتاج كم من المسلسلات وصلت عددها إلى 17، وكان ترتيبها حسب الأعلى مشاهدة على النحو الآتي:-

*المسلسلات

1. ليالي الجحملية، على قناة يمن شباب، وقد حقق 360.852 ألف كمتوسط مشاهدة في اليوم الواحد.

2. خلف الشمس، على قناة السعيدة، حقق بواقع 349.666 ألف مشاهدة يومية.

3. كابتشينو، على قناة يمن شباب، حقق 283.854 ألف مشاهدة.

4. الجمرة2، على قناة حضرموت، حقق 254.099 ألف مشاهدة.

5. عيال قحطان، على قناة المهرية، حقق 149.439 ألف مشاهدة.

6. رحلة ذهاب، على قناة المهرية، حقق 129.905 ألف مشاهدة.

7. أنياب الشر، على قناة اليمن في صنعاء، حقق 107.475 ألف مشاهدة.

8. مخلف صعيب، على قناة السعيدة، حقق 62.810 ألف مشاهدة.

9. ميمي كما ويوا، على قناة الغد المشرق، حقق 21.568 ألف مشاهدة.

10. صرخة وطن، على قناة الهوية، حقق 14.782 ألف مشاهدة.

*البرامج

أما على مستوى البرامج فقد شهد هذا الموسم إنتاج أكثر من 50 برنامج؛ قام الباحث برصد أعلى 10 برامج مشاهدة، وكانت على النحو الآتي:-

1. باص الشعب3، على قناة الهوية، حيث حقق 107.504 ألف مشاهدة كمتوسط مشاهدة في اليوم الواحد.

2. غاغة5، على قناة سهيل، حقق بواقع 93.735 ألف مشاهدة يومية.

3. رحلة حظ3، على قناة يمن شباب، حقق 78.186 ألف مشاهدة.

4. طائر السعيدة3، على قناة السعيدة، حقق 73.514 ألف مشاهدة.

5. مواقف رغد، على قناة المهرية، حقق 63.118 ألف مشاهدة.

6. برنامج التحدي والمواجهة2، على قناة السعيدة، حقق 31.595 ألف مشاهدة.

7. تراحموا5، على قناة السعيدة، حقق 19.662 ألف مشاهدة.

8. هوش، على قناة سهيل، حقق 17.256 ألف مشاهدة.

9. الميدان6، على قناة حضرموت، حقق 7.256 ألف مشاهدة.

10. حيث الإنسان، على قناة بلقيس، حقق 7.254 ألف مشاهدة.

ويأتي هذا الإحصاء من خلال عمل الباحث مسح للمسلسلات الـ 17 التي بثت هذا الموسم ولأكثر من 50 برنامج، ليقوم بعد بذلك بتسجيل عدد المشاهدات لجميع الحلقات مرة واحدة طوال موسم رمضان، وذلك من أجل تحديد المسلسلات والبرامج الأكثر مشاهدة، من خلال تفريغ البيانات وقسمة مجموع عدد مشاهدات الكل على عدد حلقات المفردة (المسلسل أو البرنامج) طوال الشهر، وتم الرصد ما بين الساعة 00:00 - 04:00 من يوم الخميس الموافق 13مايو 2021، آخر ليلة من شهر رمضان المبارك (ليلة العيد).

يشار إلى أن العشرة البرامج والمسلسلات المذكورة؛ لم تخرج من قائمة العشر القنوات الأكثر مشاهدة. وبهذا الاحصائيات تكون قناة يمن شباب هي الفضائية اليمنية الأكثر مشاهدة على يوتيوب هذا العام خلال شهر رمضان محافظة على ترتيبها للعام الثالث على التوالي بحسب الدراسات المشابهة التي أجراها نفس الباحث خلال العامين الماضيين، تليها قناة السعيدة الفضائية، علماً أن يمن شباب لديها 478.502.709 مليون مشاهدة في قناتها على منصة يوتيوب حتى تاريخ 13 يونيو 2021 ويبلغ عدد مشتركيها نحو 1.34 مليون منذ انضمامها ليوتيوب في 18 أكتوبر 2011. فيما تبلغ عدد مشاهدات قناة السعيدة نحو 360.975.682 وبعدد 1.04 مليون مشترك منذ انضمامها ليوتيوب في 11 يناير 2011 حتى 19 يونيو 2021.

يشار الى أن بقية القنوات التليفزيونية اليمنية الخارجة عن قائمة العشر القنوات المذكورة، لا يوجد لها حضور جماهيري وتفاعل على يوتيوب يستحق الذكر.