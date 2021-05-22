كومار ينفجر غضبا ويهاجم إدارة برشلونة

السبت 22 مايو 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال رونالد كومان مدرب برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إنه لا يتلقى الدعم اللازم من إدارة النادي، ولا تحترمه وسائل الإعلام ولا يدري شيئا عن مستقبله.

وأبلغ جوان لابورتا رئيس برشلونة وسائل إعلام هذا الأسبوع بأن التغييرات وشيكة، وذكرت تقارير إعلامية أنه تم الاتصال بلاعب الوسط السابق تشابي هرنانديز ليحل محل المدرب الهولندي.

وقبل مباراة إيبار خارج الديار في دوري الدرجة الأولى الإسباني السبت، قال كومان إنه ولاعبيه يستحقون دعما أكبر.

وأبلغ المدرب الهولندي مؤتمرا صحافيا يوم الجمعة: في الشهر الماضي كان يجب احترام مدربك ولاعبيك أكثر. ظهرت بعض الأمور في الصحافة وهم لا يستحقون هذا النوع من المعاملة، يجب أن تتم الأمور بشكل مختلف.

أعلم أن هناك الكثير من الضغط هنا وأنا أتقبل ذلك، لكن في بعض الأحيان أعتقد أن في هذا البلد هناك ثقافة تدخل وسائل الإعلام في مستقبل المدرب، وهو ما أعتقد أنه أمر لا ينم عن احترام.

كما اعترف المدرب البالغ من العمر "58 عاما" بأنه لا يشعر بمساندة مجلس الإدارة رغم أن كان عليه تحمل موسم مضطرب وفي بعض الأحيان اضطر للإجابة عن أسئلة بالنيابة عنهم. وقال كومان: في الجزء الأخير من الموسم لم أشعر بدعم النادي. لم نتحدث عن المستقبل.

كانت هناك أوقات اضطررت فيها أن أكون متحدثا باسم النادي وينبغي ملاحظة ذلك. أعلم أننا بحاجة لإجراء تغييرات من أجل الفوز بالألقاب حتى لو كان ذلك يعني مدربا جديدا أو لاعبين جددا، لكن يجب أن نتواصل.

وأضاف: لا أعرف ما إذا كنت سأستمر في منصبي لكي أكون أمينا. لم أتحدث إلى رئيس النادي.

وأفضل مركز يمكن لبرشلونة الوصول إليه هو الثالث في الدوري الإسباني هذا الموسم خلف أتلتيكو مدريد المتصدر وغريمه التقليدي ريال مدريد