مظاهرات حاشدة أمام مقر التحالف في عدن على تردي الخدمات وسوء المعيشة

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شارك مئات اليمنيين، الجمعة، في وقفة أمام مقر التحالف العربي بمحافظة عدن (جنوب)، احتجاجا على تردي الخدمات وسوء الأوضاع المعيشية. وذكر مراسل الأناضول، أن المئات من أبناء العاصمة المؤقتة عدن ومناطق مختلفة من المحافظة، شاركوا في الوقفة، استجابةً لدعوات من نشطاء مدنيين.
ورفع المتظاهرون، لافتات كتب عليها "إلى متى سنعاني من سوء الأوضاع"، "الكهرباء والماء أصبحت مطالبنا بعد أن كانت حقوق لنا"، "لا تمتحنوا الشعب أكثر من هكذا"، وغيرها.
وقال مشاركون في الوقفة للأناضول، إنهم احتشدوا أمام مقر التحالف للمطالبة بالخدمات الأساسية، من قبل الماء والكهرباء والأمن وصرف المرتبات. وأضاف المشاركون أن التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات هم "المسؤولين على تردي الأوضاع الخدمية في عدن، باعتبارهم المسيطرين على البلاد".
وأفاد هؤلاء، بأنه لم يعد للحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي أي دور، بعد أن أصبحت قرارتهما "مرهونة بيد السعودية والإمارات".
كما ذكر المتظاهرون، أن الشعب يموت جوعًا بسبب غلاء المعيشة وتدهور الاقتصاد وعدم صرف المرتبات، وتردي الخدمات لاسيما الكهرباء والمياه.
وتصل ساعات انقطاع الكهرباء بالمحافظة، منذ شهر رمضان إلى 7 ساعات مقابل ساعة ونصف تشغيل، وسط حرارة مرتفعة تصل أحيانا إلى 50 درجة مئوية.
وتشهد عدن بشكل متكرر، احتجاجات غاضبة على سوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات، وسط عجز الحكومة والمجلس "الانتقالي"، من وضع حلول لها. وتخضع عدن لسيطرة "الانتقالي" المدعوم إماراتيا، أمنيا وعسكريا منذ أغسطس /آب 2019