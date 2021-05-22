بالفيديو … مصلون يطردون خطيب الجمعة في المسجد الأقصى .. ما هي الأسباب؟

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احتج عدد من المصلين في المسجد القبلي بالحرم القدسي على خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية.
وجاء اعتراض بعض المصلين على خطبة الجمعة لأنها لم تشمل تحية للمقاومة في غزة، ولم تركز بالشكل المطلوب على إنجازات المقاومة أثناء تصديها للعدوان الإسرائيلي، وشملت إشادة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأظهرت لقطات فيديو بثتها حسابات شبكات إعلامية فلسطينية وناشطون على تويتر هتافات المصلين داخل المسجد وقيامهم بإنزال الشيخ محمد حسين من على منبر المسجد، وهم يرددون هتافات تطالب بإخراجه من المسجد.