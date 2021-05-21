سيناتور جمهوري يكشف حقيقة تراجع إدارة «بايدن» عن قرارها السابق برفع «الحوثيين» من قائمة الإرهاب

الجمعة 21 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف السيناتور الجمهوري توم كوتون أن هناك توافقاً أمريكياً الآن على أن مليشيا الحوثي جماعة إرهابية تهدد الأمن والاستقرار في اليمن.

واعتبر في تغريدة له، اليوم (الجمعة)، أن قرار إدارة الرئيس جو بايدن بفرض عقوبات عل اثنين من كبار قادة الحوثيين هو بمثابة تراجع عن قرارها السابق بإزالة المليشيات الحوثية من قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال: تتراجع إدارة بايدن عن قرارها السابق، وتوافق الآن على أن الإرهابيين يهددون السلام والأمن في اليمن.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فرض عقوبات على اثنين من كبار قادة الحوثيين اللذين يشكلان تهديداً لجهود السلام كما تؤدي أفعالهما إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وهما محمد عبدالكريم الغماري ويوسف المداني.

وأضاف بلينكن في تغريدة على «تويتر»، أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يطالبان بوقف هجوم الحوثيين على مأرب ووقف فوري لإطلاق النار.