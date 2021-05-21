جورج وسوف يتعرض لمفاجئة أثناء غنائه على الهواء مباشرة بالسعودية من قبل مسئول رفيع

الجمعة 21 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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فاجأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المطرب السوري جورج وسوف، بالاتصال به خلال غنائه على الهواء مباشرة، معربا عن سعادته بإحيائه حفلا من تنظيم الهيئة.

وأحيا الفنان السوري جورج وسوف، أمس الخميس، حفلا غنائيا في السعودية، عبر تقنية البث المباشر على الإنترنت، بتنظيم من شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وتحت رعاية هيئة الترفيه في المملكة.

وقدم جورج وسوف، خلال الحفل، باقة من أجمل أغانيه التي تعلق بها الجمهور خلال السنوات الماضية، مثل: "كلام الناس"، و"الهوى سلطان"، و"كدة كفاية"، و"حد ينسى قلبه".

وقال آل شيخ لسلطان الطرب في الوطن العربي، إنه "فنان عظيم وكبير وله معزة خاصة في قلبه".

وتذكر آل شيخ أنهم أصدقاء منذ عام 1997 حين كان يزور وسوف في بيته أيام كان يدرس في لبنان.

كما أعرب آل شيخ عن سعادته بحفل جورج وسوف، واصفا هذا المطرب بالـ"الأسطورة".