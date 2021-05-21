إقالة مسؤول أمني رفيع بحضرموت رفض توجيهات ”البحسني“ بخصوص مظاهرات ”الانتقالي“

الجمعة 21 مايو 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أقال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية (شرقي اليمن)، اللواء فرج البحسني، الجمعة 21 مايو/أيار، مدير عام الشرطة في ساحل حضرموت العميد سعيد العامري من منصبه.



وقال مكتب إعلام المحافظ، إن "اللواء البحسني أصدر قرارا بتكليف العميد حسين محمد باداهيه العمودي مديراً عاماً للأمن والشرطة بساحل حضرموت".



وقضى القرار على العمل به من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذه.



ولم تتضح بعد الأسباب التي تقف وراء الإطاحة بالعامري، إلا أن مصادر متعددة أشارت إلى أنه جاء بعد رفضه أوامر المحافظ بفرض حالة الطوارئ بعد احتجاجات شعبية شهدتها مديريات الساحل تنديدا بتردي الخدمات، خصوصا الكهرباء.



وسبق أن وصف المحافظ اللواء البحسني، الاحتجاجات بالأعمال الصبيانية وغير الوطنية وقال إنها ليست ذات مطالب مشروعة، ووصف المحتجين بالعناصر التخريبية.