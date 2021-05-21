مصادر تكشف عن إجتماع أممي مع «الحوثيين» الأسبوع المقبل لمناقشة هذا الملف

الجمعة 21 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تعقد الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، اجتماعاً مع الحوثيين في محاولة جديدة لكسر الجمود والتعنت الذي تبديه الجماعة إزاء صيانة وتقييم الخزان العائم «صافر» قبالة سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة على البحر الأحمر.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط»عن مصادر دبلوماسية بإن الأمم المتحدة ستعقد اجتماعاً مع مسؤولين من طرف الحوثيين الأسبوع المقبل، لبحث زيارة فريقها الفني الناقلة «صافر» في أقرب وقت ممكن.

ولم تعطِ المصادر، التي فضّلت عدم الإفصاح عن هويتها، إعطاء مزيد من التفاصيل عن مكان الاجتماع، أو المقترحات التي ستقدم لتجاوز العراقيل بين الطرفين.

وكانت الأمم المتحدة أجلت زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بزيارة الناقلة وإجراء عملية التقييم ومن ثم الصيانة المطلوبة، لتجنب حدوث كارثة بيئية لا قبل للمنطقة بها.

في الأثناء، شدد أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، على أهمية إبقاء التركيز على قضية الخزان النفطي «صافر»، وإلزام الميليشيات الحوثية بالسماح للفريق الفني الأممي بالوصول للخزان لتقييم حالته.

وحذر بن مبارك، خلال لقائه أمس المبعوث السويدي لليمن بيتر سيمنبي، من الخطر البيئي والإنساني الذي يشكله الخزان على اليمن والمنطقة، والتعامل غير المسؤول من قبل الميليشيات الحوثية مع هذه القضية.

وكانت الولايات المتحدة أكدت، الشهر الماضي، تزايد قلقها من كارثة بيئية قد تسببها ناقلة النفط «صافر» في الساحل اليمني على البحر الأحمر، التي يعتقد أنها محملة بأكثر من مليون برميل نفط خام، وتقف قبالة السواحل اليمنية منذ 2015.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المبعوث الأميركي للأزمة اليمنية، تيموثي ليندركينغ، ناقش خلال رحلته الرابعة الأخيرة إلى المنطقة كارثة التسرب الذي قد تحدثه ناقلة النفط «صافر» على البيئة، وأهمية وصول فرق التفتيش الدولية إلى الناقلة لإصلاحها.

وشدد المتحدث الأميركي على أن الولايات المتحدة تواصل دعم جهود الأمم المتحدة في إجراء تقييم وإصلاحات عاجلة لناقلة تخزين النفط «صافر» المتروكة من دون شروط، وهو ما يعني مزيداً من التأخير. وأشار إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لإرسال فريق مؤهل لإجراء التفتيش والصيانة بشفافية كاملة، لكن «استمرار أعذار الحوثيين وعرقلتهم يمنع من إنجاز المهمة».

وأضاف أنه «من خلال تسييس الناقلة، يخاطر الحوثيون بإلحاق مزيد من الألم بشعب اليمن وإحداث أضرار بيئية هائلة في المنطقة». وحسب دراسات عدة، ينذر وضع الناقلة «صافر» بكارثة بيئية وإنسانية قد تشمل تدمير صحة وسبل عيش ملايين الأشخاص الذين يعيشون في 6 بلدان تمتد على طول ساحل البحر الأحمر.