عاجل.. تحدث عن ضربة تغطي كل فلسطين.. تفاصيل بيان هام لـ الناطق الرسمي بأسم فصائل المقاومة الفلسطينية بشأن مبادرة وقف إطلاق النار عاجل.. رسمياً إسرائيل تقر بالهزيمه أمام المقاومة الفلسطينية ومجلس الأمن الصهيوني يعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد مسؤول أمريكي يكشف لمن ستكون الغلبه في معركة «مـأرب».. وهذا ما تحدث به بشان إمكانية إعادة إدراج «الحوثيين» على لائحة الإرهاب مصرع العشرات من عناصرها.. انكسار جديد لمليشيا الحوثي في جبهة ”المشجح“ بمأرب وفشل محاولة للتقدم في ”ملاجم البيضاء“ أردوغان في أول توبيخ رسمي لنتنياهو أقسى وأقوى مخلوق عرفته البشرية وأطلقوه من بندقية عالية القوة في مختبرهم في أول مباحثات ”أمريكية ـ إيرانية“ منذ 2018م.. ”واشنطن“ تقدم طلباً مباشراً لـ”طهران“ بالضغط السريع والجدي لإنهاء حرب اليمن دراسة مخيفة .. ماذا يحدث للنساء عندما ينمن بوجود إضاءة في غرف نومهن شيماء أبو العوف.. عروس غزة التي قتلتها الصواريخ (شاهد) تفاصيل مخطط استخباراتي حوثي كان يستهدف مأرب.. ”طعيمان“ يتبنى مهمة إخلاء المدينة وتهجير السكان و”القحطاني“ يدلي باعترافات خطيرة
قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: "نقول وبشكل واضح بأننا قد أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، ولكننا استجبنا للوسطاء لوقف إطلاق النار، لنرقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة".
وأكد أبو عبيدة في كلمة متلفزة بأسم الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة مساء اليوم الخميس، نيابة عن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، وبالتوافق بين مكوناتها، أن قيادة الاحتلال الإسرائيلي، أمام اختبار حقيقي، لافتا إلى أن الضربة الصاروخية على الطاولة حتى الثانية فجراً.
وفي السياق، قال المتحدث باسم كتائب القسام: "خضنا في المقاومة معركة سيف القدس دفاعاً عن القدس بكل شرف وإرادة وإقدار نيابة عن أمة بأكملها".
وأضاف: "لقد تمكنا بعون الله من إذلال العدو وجيشه الذي تبجحت قيادته بقتل الأطفال وتدمير الأبراج السكنية".
هذا فيما اعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بأن كلمة أبو عبيدة كانت بالتوافق وبالنيابة عنها