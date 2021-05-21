عاجل.. تحدث عن ضربة تغطي كل فلسطين.. تفاصيل بيان هام لـ الناطق الرسمي بأسم فصائل المقاومة الفلسطينية بشأن مبادرة وقف إطلاق النار

الجمعة 21 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: "نقول وبشكل واضح بأننا قد أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، ولكننا استجبنا للوسطاء لوقف إطلاق النار، لنرقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة".

وأكد أبو عبيدة في كلمة متلفزة بأسم الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة مساء اليوم الخميس، نيابة عن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، وبالتوافق بين مكوناتها، أن قيادة الاحتلال الإسرائيلي، أمام اختبار حقيقي، لافتا إلى أن الضربة الصاروخية على الطاولة حتى الثانية فجراً.

وفي السياق، قال المتحدث باسم كتائب القسام: "خضنا في المقاومة معركة سيف القدس دفاعاً عن القدس بكل شرف وإرادة وإقدار نيابة عن أمة بأكملها".

وأضاف: "لقد تمكنا بعون الله من إذلال العدو وجيشه الذي تبجحت قيادته بقتل الأطفال وتدمير الأبراج السكنية".

هذا فيما اعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بأن كلمة أبو عبيدة كانت بالتوافق وبالنيابة عنها